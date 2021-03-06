اليوم السابع
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خالد صلاح
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القائم بأعمال رئيس جامعة بنها يتفقد سير الامتحانات المسائية بكلية الفنون التطبيقية

السبت، 06 مارس 2021 04:33 م
القائم بأعمال رئيس جامعة بنها يتفقد سير الامتحانات المسائية بكلية الفنون التطبيقية القائم بأعمال رئيس جامعة بنها خلال الجولة
القليوبية - فريق المحافظات

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تفقد الدكتور ناصر الجيزاوى، القائم بأعمال رئيس جامعة بنها أعمال امتحانات، الفترة المسائية، بكلية الفنون التطبيقية رافقه خلالها الدكتور عبد المؤمن شمس الدين القرنفيلي عميد الكلية، وأيمن بيومى القائم بأعمال أمين الجامعة.

وأوضحت الجامعة، فى بيان لها، أنه قام الجيزاوى بجولة تفقدية داخل لجان الامتحانات فى أول أيام أسبوعها الثاني للاطمئنان على الإلتزام بكافة الإجراءات الإحترازية والوقائية، واتخاذ التدابير اللازمة أثناء تأدية الامتحانات.

وأشاد القائم بأعمال رئيس الجامعة، بما شاهده خلال جولته من إلتزام بقواعد التباعد الاجتماعي بين الطلاب داخل اللجان وارتداء الجميع الكمامة، واتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

تفقد سير الامتحانات

تفقد سير الامتحانات

 

جانب من الجولة
جانب من الجولة

 

خلال تفقد الامتحانات
خلال تفقد الامتحانات

 


اخبار جامعة بنها

جامعة بنها

امتحانات الفصل الدراسى الاول

كلية الفنون التطبيقية

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