العثور على جثة شاب بها 7 طعنات متفرقة وحروق بالجسم بأرض زراعية بطوخ

القليوبية - فريق المحافظات

تكثف أجهزة الأمن بمحافظة القليوبية، جهودها لكشف غموض العثور على جثة شاب 17 سنة، على طريق فرعى بين قرية قلقشندة التابعة لدائرة مركز شرطة طوخ وقرية أجهور الكبرى، مذبوح من الرقبة وبه 7 طعنات فى أنحاء الجسد وحروق، وتم نقل الجثة إلى مستشفى طوخ، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى العميد تامر موسى مأمور مركز شرطة طوخ، بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة شاب مذبوح من الرقبة وبه أثار حرق وطعنات فى الجسد.

تم إخطار اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية، وانتقل العميد خالد المحمدى رئيس مباحث القليوبية، والمقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث مركز شرطة طوخ، وتوصلت التحريات إلى أن الجثه لشاب عمره 17 سنة، وبه جرح ذبحى فى الرقبة و7 طعنات فى أنحاء الجسد، وحروق متفرقة وملقى على طريق بين مدينة طوخ وقرية أجهور الكبرى، وبالفحص تبين أن الجثه لشاب من قرية قلقشندة دائرة المركز، وجارى تكثيف الجهود لكشف ملابساتها.