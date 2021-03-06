الصين تعتزم إرسال 12 رائدا إلى الفضاء بحلول 2023

بكين /أ ش أ/

قال "يانغ لى وي" أول رائد فضاء صينى عضو المجلس الوطنى للمؤتمر الاستشارى السياسى للشعب الصينى اليوم السبت إن بلاده ستنفذ 11 مهمة إطلاق، وسترسل 12 رائدا إلى الفضاء خلال العامين المقبلين.

جاء ذلك فى تصريح ل يانغ لى وى على هامش مشاركته فى أعمال الدورتين السنوية لأعلى هيئتين تشريعية واستشارية سياسية بالصين اليوم.

وتأتى هذه الأنباء بعد إعلان وكالة الفضاء المأهول الصينية اختيار أفراد الطاقم الذين سيشاركون فى بناء محطة الفضاء الصينية ليتدربوا على مهامهم، مشيرة إلى أن بناء المحطة الفضائية دخل مرحلة حاسمة، والعام الجارى سيشهد تنفيذ العديد من المهام الفضائية بما فى ذلك إطلاق الوحدة الأساسية للمحطة، وتجديد الشحنات، ورحلة مأهولة، والتى سيتم تنفيذها واحدة تلو الأخرى.

وتهدف الصين إلى استكمال بناء محطتها الفضائية بحلول عام 2022. وأثناء البناء، تخطط الصين لإطلاق 4 سفن فضاء "شنتشو" مأهولة، و4 مركبات فضائية للشحن "تيانتشو" لنقل رواد الفضاء ومواد تكميلية.

ومن المقرر أن يتم نقل صاروخ "لونج مارش-5بى واي2"، الذى ستطلق على متنه الوحدة الأساسية، إلى موقع إطلاق مركبة الفضاء "ونتشانغ" فى مقاطعة هاينان، حيث سيتم إطلاق الوحدة الأساسية فى النصف الأول من العام الجاري.