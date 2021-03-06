اليوم السابع
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الصين تؤكد تفشي حمى الخنازير الأفريقية في إقليمي سيشوان وخبي

السبت، 06 مارس 2021 09:31 ص
الصين تؤكد تفشي حمى الخنازير الأفريقية في إقليمي سيشوان وخبي حمى الخنازير في الصين
رويترز

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أكدت الصين اليوم السبت تفشي حمى الخنازير الأفريقية، في إقليمي سيشوان وخبي الرئيسيين المنتجين للحوم الخنازير في البلاد.
 
وقالت وزارة الزراعة والشؤون الريفية في بيان إن التفشي قضى على 38 خنزيرا في مزرعة بإقليم سيشوان أكبر منتج للحوم الخنازير في الصين. وفي إقليم خبي تم رصد المرض في حافلة كانت تنقل خنازير بصورة غير مشروعة من إقليم آخر.
 
والصين أكبر منتج ومستهلك للحوم الخنازير في العالم. وقضى تفش لمرض حمى الخنازير الأفريقية على نحو نصف ثروة البلاد من الخنازير عام 2019 .
 
كانت الصين قد أعلنت أيضا عن تفش آخر للمرض في الأسبوع الماضي بإقليم يونان بجنوب غرب البلاد.
 

الصين

حمى الخنازير

أوبئة وفيروسات

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