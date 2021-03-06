الصحة اللبنانية: أجرينا 20 ألف و793 فحصا خلال 24 ساعة للكشف عن كورونا

كتب: أحمد علوى

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، أمس الجمعة أن عدد الفحوصات المخبرية التي أجريت على مدى الساعات الـ 24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 20 ألفا و793 فحصا تشمل المقيمين داخل لبنان والوافدين عبر المطار.

وأضافت أن عدد من تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا على مدى يوم، بلغ 5 آلاف و515 شخصا، ليبلغ العدد منذ بدء عمليات التلقيح وحتى الآن 71 ألفا و631 شخصا.