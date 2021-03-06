السيطرة على حريق محول كهرباء دون خسائر بـ15 مايو

كتب عبد الرحمن سيد

سيطرت قوات الحماية المدنية، على حريق شب بمحول كهرباء، بمدينة 15 مايو دون خسائر، حيث اشتعلت النيران داخل غرفة الكهرباء.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إشارة من النجدة مفادها نشوب حريق في محول كهرباء بمدينة 15 مايو، وتم الدفع بسيارات الإطفاء وفرض كردون أمني بمحيط موقع النيران وجار السيطرة عليها وإخمادها.

وانتقلت قوات الأمن، لموقع الحادث، وتشير التحريات الأولية إلى أن الحريق نتج بسبب ماس كهربائي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتباشر النيابة التحقيقات.