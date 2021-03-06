اليوم السابع
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خالد صلاح
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السودان ترصد 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا و لا وفيات

السبت، 06 مارس 2021 09:39 م
السودان ترصد 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا و لا وفيات اجراءات مكافحة فيروس كورونا
الخرطوم /أ ش أ/

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أعلنت وزارة الصحة السودانية، تسجيل 22 اصابة جديدة بفيروس كورونا، من دون تسجيل أى وفيات، فيما تم شفاء 37 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة السودانية- فى بيان مساء اليوم السبت، عن التقرير الوبائى ليوم الاربعاء الماضي- أن الحالات الجديدة سُجلت معظمها فى ولاية الخرطوم، لافتة إلى أن العدد الكلى للمصابين بالفيروس فى السودان ارتفع إلى 28 ألفا و 605 حالات، بينها 1895 وفاة، و 23 ألفا و 156 شخصا تعافوا.

وشددت وزارة الصحة السودانية، على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفورى عن حالات الاشتباه.

 


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