اليوم السابع
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السعودية تدين هجوما إرهابيا استهدف مطعما بالصومال

السبت، 06 مارس 2021 05:10 م
السعودية تدين هجوما إرهابيا استهدف مطعما بالصومال انفجار مقديشو _ صورة أرشيفية
الرياض /أ ش أ/

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أدانت وزارة الخارجية السعودية، اليوم السبت، الهجوم الإرهابى الذى استهدف مطعما فى العاصمة الصومالية مقديشو، وأدى إلى مقتل 20 شخصا و إصابة 30 .

وجددت الوزارة - وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس) - التأكيد على موقف المملكة الرافض للعنف والتطرف والإرهاب بجميع أشكاله وصوره، مقدمةً العزاء والمواساة لذوى الضحايا ولجمهورية الصومال ، وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.

وكان المتحدث باسم الشرطة الصومالية صادق على عدن قد حمل حركة "الشباب" الصومالية المتطرفة الموالية لتنظيم القاعدة الإرهابي، مسئولية هذا الهجوم الإرهابي.

وكانت سيارة مفخخة قد انفجرت قرب مطعم شعبى فى مقديشيو، مما تسبب فى دمار هائل وسقوط ضحايا.

و قال شهود ووسائل إعلام رسمية "إن إطلاقا للنار أعقب الانفجار، الذى غطى المنطقة بسحابة من الدخان.. كما انهارت بعض المنازل الواقعة بالقرب من المطعم بعد انفجارها".

 


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