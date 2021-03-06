الزعيم الروحى للبوذيين يتلقى لقاح كورونا ويشجع الناس على التطعيم.. فيديو وصور

كتب محمد تهامى زكى

تلقى الدالاى لاما، الزعيم الروحى البوذى للتبت، الجرعة الأولى من لقاح كورونا، حيث نشر الحساب الرسمى للزعيم دالاى لاما، فيديو خلال تلقيه اللقاح، عبر حسابه الرسمى على "تويتر"، مؤكدا فيه على أهمية التطعيم وتلقى اللقاح وتشجيع الجميع على التطعيم.



الزعيم الروحى للبوذيين

من ناحية أخرى، كانت اللجنة الوطنية للصحة الصينية، قد قالت، أمس الجمعة، إن الصين سجلت 9 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا فى البر الرئيسى مقارنة بعشر حالات فى اليوم السابق.



الزعيم الدالاى لاما

وذكر بيان للجنة، أن جميع الإصابات الجديدة حالات قادمة من الخارج، وانخفض عدد الحالات الجديدة التى لا تظهر عليها أعراض والتى لا تصنفها الصين على أنها حالات مؤكدة إلى 12 من 14 حالة فى اليوم السابق.





وفى نفس الإطار، عقد رئيس جامعة تسينجهوا الصينية فى بكين "كيو يونج" ورئيس معهد بروكينجز فى واشنطن "جون آر ألين" ندوة افتراضية تحت عنوان "المسار السريع للتعافى: التعاون بين الولايات المتحدة والصين بشأن الوقاية من كوفيد -19 وعلاجه".





وقال كيو، إن جامعة تسينجهوا تتطلع إلى العمل مع بروكينجز والمجتمع العالمى لتسهيل التعافى بشكل أسرع من الوباء من خلال التبادل الأكاديمى والتعاون البحثى بين الجانبين، مشيرًا إلى أنه فى ظل بدء توزيع اللقاح، من الضرورى العمل معًا لتطوير وصياغة توصيات سياسية ملموسة للمرحلة التالية، حيث يوفر التطوير السريع للعديد من اللقاحات وعدًا بحل فعال للقاحات المضادة لـ(كورونا).

فى حين قال ألين، إن التغيير فى الإدارة الأمريكية يوفر فرصة للقادة من كلا الجانبين لبحث الإجراءات التى يمكن القيام به بشكل مختلف وتحديد مسار جديد لكيفية معالجة الولايات المتحدة والصين للتهديد المشترك نتيجة كوفيد-19.