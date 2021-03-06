الرئيس الفنزويلى وزوجته يتلقيان الجرعة الأولى من لقاح "كورونا"

كراكاس /أ ش أ/

تلقى الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس، اليوم السبت، جرعة من لقاح "سبوتنيك V" الروسى المضاد لفيروس "كورونا" المستجد.

ونشر مادورو تغريدة على حسابه الرسمى "تويتر": "كما وعدت الشعب، أنفذ وعدي.. تلقيت الجرعة الأولى".. وفقا لوكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية.

وكتب مادورو: "أشارك هذه اللحظة التى تلقيت فيها جرعة لقاح (سبوتنيك v) المضاد لفيروس كورونا معكم، لقد قمنا بتحصين جزء كبير من طاقمنا الطبى ونعدّ أن نضيف لقاحات أخرى من أجل حماية أفراد شعبنا".

يذكر أن روسيا توصلت إلى اتفاق مع فنزويلا فى ديسمبر الماضي، لتزويدها بـ 10 ملايين جرعة من لقاح "سبوتنيك V" المضاد لفيروس "كورونا".