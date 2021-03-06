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الرئيس السيسى يصل القصر الجمهورى بالخرطوم وسط مراسم استقبال رسمية

السبت، 06 مارس 2021 11:39 ص
الرئيس السيسى يصل القصر الجمهورى بالخرطوم وسط مراسم استقبال رسمية الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى - محمد عبد العظيم

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وصل منذ قليل، الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى القصر الجمهورى بالعاصمة السودانية الخرطوم، وسط مراسم استقبال رسمية للرئيس السيسى، بعد وصوله للسودان.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن زيارة الرئيس إلى السودان الشقيق، والتي تعد الأولى من نوعها عقب تشكيل مجلس السيادة الانتقالي، تأتي ترسيخاً لجهود مصر بقيادة الرئيس لدعم السودان وشعبها الشقيق خلال المرحلة التاريخية الحالية الهامة الذي يمر بها، بالاضافة الى الحرص على التنسيق المشترك وتوحيد الرؤى والمواقف بين البلدين تجاه مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

 

 


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