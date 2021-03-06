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الرئيس السيسى يتوقف بسيارته ويوجه بعلاج بائع فاكهة على نفقة الدولة ويستجيب لمطالب 2 آخرين

السبت، 06 مارس 2021 01:19 م
الرئيس السيسى يتوقف بسيارته ويوجه بعلاج بائع فاكهة على نفقة الدولة ويستجيب لمطالب 2 آخرين الرئيس السيسى يتوقف بسيارته ويوجه بعلاج بائع فاكهة على نفقة الدولة
كتب على عبد الرحمن

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فى لفتة إنسانية من الرئيس عبد الفتاح السيسى، أثناء مروره بأحد شوارع مدينة نصر، شاهد عدد من المواطنين يعملون على عربات لبيع الخضار والفاكهة وهم محمد حسن محمد مسعود 41 عامًا، والمواطن عواد وهبه محمد السيد 59 عامًا، والمواطن أحمد يس حامد مجاور 35 عامًا، ووجه الرئيس السيسي بتوقف سيارته، وأدار حوارا مع المواطنين واستفسر عن أحوالهم المعيشية، ووجه بتوفير كافة احتياجاتهم.
 
 
 
الرئيس السيسى يتوقف بسيارته ويوجه بعلاج بائع فاكهة (1)
 
وأوضح المواطن محمد حسن، أنه يعانى من مشاكل صحية بأعصاب الساقين وليس له مصدر دخل وليس له سكن ويقيم بحدائق القبة مع أقاربه، وعلى الفور وجه الرئيس عبدالفتاح السیسی بتوفير الرعاية الصحية اللازمة للمواطن محمد حسن وتحمل كافة نفقات العلاج، حيث تم نقله بسيارة إسعاف مجهزة لمستشفى دار الشفاء الإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة وقامت وزارة التضامن الاجتماعى بإجراء بحث اجتماعى عن المواطنين الثلاثة وأسرهم لاتخاذ كافة الإجراءات المناسبة .
 
 
الرئيس السيسى يتوقف بسيارته ويوجه بعلاج بائع فاكهة (2)
 

 

الرئيس السيسى يتوقف بسيارته ويوجه بعلاج بائع فاكهة (3)
 

 

الرئيس السيسى يتوقف بسيارته ويوجه بعلاج بائع فاكهة (4)
 

 

الرئيس السيسى يتوقف بسيارته ويوجه بعلاج بائع فاكهة (5)
 

 

الرئيس السيسى يتوقف بسيارته ويوجه بعلاج بائع فاكهة (6)
 

 

 


الرئيس السيسى

الرئيس عبد الفتاح السيسى

الرئيس يستجيب لبائع فاكهة

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