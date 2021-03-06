الرئيس السيسى يبحث مع حمدوك تطوير التعاون المشترك بين مصر والسودان

كتب محمد الجالى

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، مع الدكتور عبد الله حمدوك، رئيس وزراء الجمهورية السودانية، وذلك فى إطار الزيارة الرسمية له للعاصمة السودانية الخرطوم.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الدكتور حمدوك رحب بالرئيس في بلده الثانى السودان، معرباً عن تقدير بلاده لعلاقات التعاون الوثيقة مع مصر، والتى تأتى انعكاساً للإرث البشري والحضاري المتصل بين البلدين، ومشيداً بالجهود المصرية المخلصة والساعية نحو المساهمة فى تثبيت الاستقرار في السودان، وكذا محورية الدور المصري في صون السلم والأمن بالقارة الأفريقية.

كما أكد رئيس الوزراء السودانى وجود آفاق رحبة لتطوير التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، وحرص السودان على توفير المناخ الداعم لذلك في مختلف المجالات التنموية الاستراتيجية، فضلاً عن تعويلها على الدور المصري الداعم للجهود السودانية الجارية لإسقاط وإعادة جدولة الديون الخارجية عليها، وكذا الاستفادة من نقل التجربة المصرية الملهمة فى الإصـلاح الاقتصادى وتدريـب الكوادر السودانية والمساعدة على مواجهة التحديات في هذا الصدد، بما يعكس عمق العلاقات بين البلدين.