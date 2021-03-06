الداخلیة الكویتیة تدعو للإبلاغ عن أى مخالفات للإجراءات الاحترازیة للسيطرة على كورونا

الكویت /أ ش أ/

دعت وزارة الداخلیة الكویتیة، الیوم السبت، إلى المسارعة فى إبلاغ الجھات المعنیة حال رصد أى تجمعات أو مخالفات لقرارات مجلس الوزراء الاحترازیة والرامیة إلى السیطرة على تفشى عدوى وباء فیروس كورونا المستجد محلیا.

وأھابت الداخلیة - فى بيان أوردته وكالة الأنباء الكويتية - بجمیع المواطنین والمقیمین الاتصال على ھاتف عملیات الوزارة رقم 112 بغیة "الإبلاغ عن أى تجمعات أو مخالفات لقرارات مجلس الوزراء والسلطات الصحیة فى البلاد نظرا إلى الظروف الاستثنائیة التى تمر بھا البلاد".

يذكر أن مجلس الوزراء الكویتى قرر فرض حظر التجول الجزئى اعتبارا من یوم غد الأحد وحتى ال8 من أبریل المقبل وذلك فى الفترة من الخامسة مساء وحتى الخامسة من صباح الیوم التالى على أن یتم مراجعة القرار بعد إعادة تقییم الوضع الصحى فى البلاد .

وأوضح رئیس مركز التواصل الحكومى الناطق الرسمى باسم الحكومة طارق المزرم عقب اجتماع استثنائى لمجلس الوزراء الخمیس الماضى أن المجلس قرر تكلیف وزیر الداخلیة اتخاذ التدابیر والإجراءات اللازمة لفرض حظر التجول الجزئى فى البلاد مشیرا إلى قرار مجلس الوزراء بتكلیف الحرس الوطنى معاونة قوات الشرطة فى ھذا الصدد.