الجيش الباكستانى يعلن مقتل 8 إرهابيين خلال عمليات أمنية فى "شمال وزيرستان"

إسلام أباد /أ ش أ/

أعلن الجيش الباكستانى، أن ثمانية إرهابيين لقوا مصرعهم،إثر وقوع تبادل لإطلاق النار مع القوات الأمنية فى مقاطعة "شمال وزيرستان" بإقليم "خيبر بوختنخوا".

ونقلت قناة "سماء تى في" الباكستانية اليوم /السبت/عن إدارة العلاقات العامة بالجيش الباكستانى قولها إن القوات الأمنية شنت عمليتين منفصلتين على مخابئ للإرهابيين فى منطقتى "بويا" و "دوسالي"، مشيرة إلى أنه من بين القتلى ثلاثة من قادتهم.

وأضافت الإدارة أن القادة الثلاثة متورطون فى شن هجمات بالقنابل وعمليات إطلاق نار وقتل واختطاف مقابل فدية منذ عام ٢٠٠٩، مشيرة إلى أنهم أيضا قاموا بتجنيد مسلحين فى المنطقة.