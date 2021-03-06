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الجريدة الرسمية تنشر تصديق الرئيس على قانونين جديدين.. اعرف التفاصيل

السبت، 06 مارس 2021 04:45 م
الجريدة الرسمية تنشر تصديق الرئيس على قانونين جديدين.. اعرف التفاصيل الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد الجالى

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صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي علي القانون رقم ٣ لسنة ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام القانون ربم ١٨٢ لسنة ٢٠٢٠ بإلغاء الاعفاء المقرر علي عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل مع هذه الأذون والسندات من الضريبة علي الدخل.
 
كما صدق الرئيس السيسي أيضًا علي القانون رقم ٤ لسنة ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم ١٦ لسنة ٢٠١٨.
 
نشر القانونان في الجريدة الرسمية.
 

السيسي

الجريدة الرسمية

صندوق تكريم الشهداء

العمليات الحربية

اذون الخزانة

السندات

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