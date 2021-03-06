الجارديان: التصويت عبر البريد فى الانتخابات الأمريكية لم يفيد الديمقراطيين

كتبت رباب فتحى

كشفت دراسة جديدة أن التصويت عبر البريد فى الانتخابات الأمريكية الأخيرة لم يؤدى إلى زيادة الإقبال بشكل كبير ولم يفيد الديمقراطيين في انتخابات 2020، مما يقوض مزاعم الرئيس الأمريكى السابق، دونالد ترامب وآخرون ، بأن بطاقات الاقتراع عبر البريد كلفته الانتخابات.

وجد باحثون من ستانفورد أن الدول التي تطلبت عذرًا للتصويت عبر البريد شهدت زيادات في الإقبال مماثلة لتلك التي لم تفعل ذلك في تكساس، حيث يمكن فقط للناخبين الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا فما فوق التصويت عبر البريد دون عذر، لم "تزيد نسبة المشاركة الديمقراطية بشكل كبير" بالنسبة إلى نسبة التصويت الجمهوري.

وكتب الباحثون – وفقا لما نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية: "على الرغم من الظروف الاستثنائية لانتخابات عام 2020 ، فإن تأثير التصويت بالبريد على الإقبال والنتائج الحزبية ضئيل للغاية". "يبدو أن اهتمام الناخبين أكثر أهمية في زيادة نسبة المشاركة".

وتأتي نتائج ستانفورد أيضًا وسط جهود من جانب الديمقراطيين في الكونجرس لدفع التغييرات على الصعيد الوطني التي تتطلب من الولايات تقديم الاقتراع بدون عذر على الصعيد الوطني، وعارض الجمهوريين بشدة هذا الجهد، قائلين إنه جزء من مجموعة أوسع من الإصلاحات لمساعدة الآفاق السياسية للديمقراطيين.

تقول الدراسة: "لا تقدم نتائج ورقتنا توصية واضحة للنقاش السياسي حول التصويت بالبريد ، لكنها تشير إلى أن كلا الجانبين في النقاش يعتمدان على منطق خاطئ"، "التصويت عن طريق البريد هو سياسة مهمة يبدو أن الناخبين يحبون استخدامها ، وقد تكون أداة مهمة بشكل خاص أثناء الوباء."