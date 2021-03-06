البرهان يستقبل الرئيس السيسى فى الخرطوم وسط مراسم استقبال رسمية

كتب محمد عبد العظيم

استقبل الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ، رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، الرئيس عبد الفتاح السيسى، لدى وصوله إلى القصر الجمهورى بالعاصمة الخرطوم، وذلك وسط مراسم استقبال رسمية ، وتم خلالها عزف النشيد الوطنى للبلدين الشقيقين.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، أن زيارة الرئيس السيسى إلى السودان الشقيق، والتي تعد الأولى من نوعها عقب تشكيل مجلس السيادة الانتقالي، تأتي ترسيخاً لجهود مصر بقيادة الرئيس السيسى ، لدعم السودان وشعبها الشقيق خلال المرحلة التاريخية الحالية الهامة الذي يمر بها، بالإضافة الى الحرص على التنسيق المشترك وتوحيد الرؤى والمواقف بين البلدين تجاه مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.