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البرهان يستقبل الرئيس السيسى فى الخرطوم وسط مراسم استقبال رسمية

السبت، 06 مارس 2021 11:40 ص
البرهان يستقبل الرئيس السيسى فى الخرطوم وسط مراسم استقبال رسمية الرئيس عبد الفتاح السيسى مع الفريق البرهان فى السودان
كتب محمد عبد العظيم

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استقبل الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ، رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، الرئيس عبد الفتاح السيسى، لدى وصوله إلى القصر الجمهورى بالعاصمة الخرطوم، وذلك وسط مراسم استقبال رسمية ، وتم خلالها عزف النشيد الوطنى للبلدين الشقيقين.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، أن زيارة الرئيس السيسى إلى السودان الشقيق، والتي تعد الأولى من نوعها عقب تشكيل مجلس السيادة الانتقالي، تأتي ترسيخاً لجهود مصر بقيادة الرئيس السيسى ، لدعم السودان وشعبها الشقيق خلال المرحلة التاريخية الحالية الهامة الذي يمر بها، بالإضافة الى الحرص على التنسيق المشترك وتوحيد الرؤى والمواقف بين البلدين تجاه مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

 

 


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الخرطوم

الفريق البرهان

المجلس الانتقالى السودانى

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