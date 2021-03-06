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البابا فرنسيس يستمع لسورة إبراهيم فى لقائه أصحاب الديانات بالعراق.. فيديو

السبت، 06 مارس 2021 11:50 ص
البابا فرنسيس يستمع لسورة إبراهيم فى لقائه أصحاب الديانات بالعراق.. فيديو البابا فرنسيس بابا الفاتيكان
كتب محمد جمال

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اجتمع البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، بأصحاب الديانات في منطقة أور العراقية، واستمع في البداية إلى تلاوة سورة إبراهيم من القرآن الكريم من أحد الحضور مع الوفد الإسلامى فى منطقة أور الأثرية، عقب ذلك وقف الجميع في حالة خشوع برفقه البابا فرنسيس بابا الفاتيكان والذى حاوطه الوفود المتعددة من جميع الديانات لكي يأدوا صلاة مشتركة من بلدة مسقط رأس سيدنا إبراهيم.

ورحبت الوفود بزيارة البابا فرنسيس الذي جاء ليجمع شمل المختلفين في الديانات حاملا السلام، وثم قرأ أحد الحضور الأب نشأت توزا نص من الإنجيل المقدس سفر التكوين، جاء ذلك اللقاء على أثر أهمية الجمع بين الطوائف والأديان المختلفة في مدينة أور الأثرية التي تعد مسقط رأس نبينا إبراهيم.


البابا فرنسيس

بابا الفاتيكان العراق

منطقة أور

البابا فرانسيس

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