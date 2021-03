البابا فرنسيس يستمع لسورة إبراهيم فى لقائه أصحاب الديانات بالعراق.. فيديو

اجتمع البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، بأصحاب الديانات في منطقة أور العراقية، واستمع في البداية إلى تلاوة سورة إبراهيم من القرآن الكريم من أحد الحضور مع الوفد الإسلامى فى منطقة أور الأثرية، عقب ذلك وقف الجميع في حالة خشوع برفقه البابا فرنسيس بابا الفاتيكان والذى حاوطه الوفود المتعددة من جميع الديانات لكي يأدوا صلاة مشتركة من بلدة مسقط رأس سيدنا إبراهيم.

Seyid Osama Hamza al-Karbalai reads a passage from the Quran during a ceremony in Ur city held for Pope Francis #PopeInIraq pic.twitter.com/kva1QWi7YC