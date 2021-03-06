البابا تواضروس يترأس اليوم صلوات تجليس ورسامة 9 أساقفة جدد بالعاصمة الإدارية

كتب مايكل فارس

يترأس البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم السبت، طقس رسامة 7 أساقفة جدد وتجليس إثنين أخرين، بكاتدارئية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، على أن يتم قداس أخر صباح غد الأحد، لإتمام باقى الطقس.

وقد أرسل قداسة البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، خطابا في وقت سابق للأنبا دانيال، أسقف المعادى والسكرتير العام للمجمع المقدس وأعضاء لجنة السكرتارية بالمقدس لاستطلاع رأيهم فى رسامة 7 أساقفة جدد وتجليس اثنين ليكون مجموعهم 9 .

وقال البابا في خطابه: "نظرا لاحتياج بعض الخدمات الكنسية إلى الرعاية الأسقفية، نعتزم بنعمة المسيح القيام بسيامات جديدة ومن باب المشاركة أرجو عرض الأسماء المرشحة التالية على الأحبار الأجلاء لإبداء أي ملاحظات ،تمهيدا للسيامة المباركة".

أولا تجليس أساقفة:

تجليس الأنبا مكاريوس أسقفا للمنيا؛ والأنبا ساويرس أسقفا لدير الأنبا توماس السائح.

ثانيا أساقفة إيبارشيات:

ورسامة الراهب اغابيوس الأنبا بيشوي أسقفا ورئيس لدير للأنبا بيشوي والقمص ثاؤفيلس المحرقي أسقفا لأبو قرقاص، والقمص سرابيون السرياني أسقفا على إبراشية شرق النيل.

ثالثا أساقفة عموميون:

رسامة القمص اخنوخ للأنبا بيشوي أسقفا لأفريقيا، والقمص سيداروس الصموئيلي أسقفا عاما لعزبة النخل، والقمص زوسيما المحرقي للولايات المتحدة الأمريكية، والراهب مارتيريوس أفامينا لعين شمس والمطرية.