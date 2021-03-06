افتتاح برنامج "القيادة والتأثير" لتأهيل الترشح لعمادة الكليات بجامعة بنها

القليوبية - فريق المحافظات

افتتح الدكتور ناصر الجيزاوى، القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، اليوم السبت، فعاليات البرنامج التدريبى "القيادة والتأثير"، الخاص بتأهيل أعضاء هيئة التدريس من الأساتذة ممن تنطبق عليهم الشروط للترشح لمنصب عميد الكلية.

وقال القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، في بيان له، إن البرنامج ينظمه مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة، ويستمر على مدار 3 أيام بإجمالى 18 ساعة تدريبية.

وأشار "الجيزاوى"، إلى أن البرنامج التدريبي سوف يتناول خلال فعالياته مهارات الاتصال الفعال والتعامل مع الآخرين، ومهارات حل المشكلات واتخاذ القرار، ومهارات القيادة والإشراف وإدارة فريق العمل، والجوانب القانونية والمالية بالجامعات، وإدارة الوقت والاجتماعات، إضافة إلى نشر إجراءات قيم النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد.

من جانبه، أوضح الدكتور هانى شحتة المدير التنفيذى للمركز، أن التدريب يشارك فيه عدد من القيادات العلمية والأكاديمية بجامعة بنها وهم الدكتور عبدالرحيم شولح، والدكتورة إيمان البيطار، والدكتور علاء عبد الغفار، والدكتور رضا عبد الحليم، والدكتور جمال سوسة.

وأضاف "شحتة"، أن أولى جلسات البرنامج التدريبي قد بدأت اليوم وتستمر حتى يوم الاثنين المقبل من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة بعد الظهر، مشيرا إلى أن البرنامج شارك فيه 21 أستاذا وعضو هيئة تدريس بمختلف كليات الجامعة.

يذكر أن المجلس الأعلى للجامعات قد اعتمد مقترح البرنامج التدريبى "القيادة والتأثير" الخاص بتأهيل أعضاء هيئة التدريس من الأساتذة ممن تنطبق عليهم الشروط للترشح لمنصب عميد الكلية بالجامعات المصرية.