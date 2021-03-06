اعرف مصير ربة منزل وعاطل متهمين بالتنقيب عن الآثار داخل عقار فى الخليفة

كتب سليم على - أحمد حسنى

تمكن رجال المباحث بالقاهرة، من القبض على ربة منزل وعاطل، أثناء تنقيبهما عن الآثار داخل أحد العقارات فى منطقة الخليفة، وحرروا محضرا بالواقعة.

وكانت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الخليفة، أكدت تورط بعض الأشخاص فى التنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط شخصين ("ربة منزل – عاطل"، مقيمان بذات العقار) أثناء تنقيبهما عن الآثار بالشقة سكنهما "مستأجرة"، وعثر بداخلها على حفرة بعمق 7 أمتار، وأدوات التنقيب، وبمواجهتهما اعترفا بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمون:

يقول المشرع، إن عقوبة التنقيب عن الآثار بقانون العقوبات بموجب المادة 41 من القانون، تتضمن أن كل من حاول التنقيب عن الآثار يعاقب بالسجن من سنة الـ3 سنوات، بالإضافة إلى غرامة 50 ألف جنيه.

ويؤكد المشرع، أن العقوبة قد تصل إلى السجن المؤبد حال نجاح المتهمين من خلال النبش والتنقيب فى استخراج قطع أثرية ففى هذه الحالة تقترن جريمة التنقيب بجريمة أخرى وهى الاتجار فى الآثار.