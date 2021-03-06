استمرار توافد كبار السن لتلقى لقاح كورونا بقنا .. صور

قنا - صابر سعيد

أعلن الدكتور راجى تاوضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا، عن استمرار توافد المواطنين من كبار السن على المركز الأوروبى لتلقى لقاح كورونا، موضحا أن الفريق الطبى بالمشروع الأوروبى هو نقطة إعطاء لقاح كورونا للمواطنين.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بقنا أن الفريق الطبى بالمشروع الأوروبى يساعد المواطنين من لحظة دخولهم مرورًا بتسجيل البيانات وتوضيح حالته الصحية وإقراره على الموافقة المستنيرة يعقبها الاطمئنان على ضغط المواطن، ثم تلقيه اللقاح فى إطار من الوقاية والحماية والتطهير والتعقيم.

وأكد الدكتور راجى، أن المشروع الأوروبى بمدينة قنا يعمل على استقبال المواطنين من 8 صباحا وحتى 8 مساء طوال أيام الأسبوع لإعطاء المواطنين اللقاح بالمجان.

ودعا الدكتور راجى، وكيل وزارة الصحة، المواطنين بسرعة التسجيل على الموقع الإلكترونى الذى أنشأته الوزارة حتى يتثنى تحديد موعد للمواطن لتلقيه اللقاح.



استمرار توافد كبار السن لتلقى لقاح كورونا بقنا (1)



استمرار توافد كبار السن لتلقى لقاح كورونا بقنا (2)



استمرار توافد كبار السن لتلقى لقاح كورونا بقنا