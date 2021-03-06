استعدادات أمنية مكثفة لتأمين مباراة الأهلى وفيتا كلوب بـ استاد القاهرة

كتب محمود عبد الراضي

أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين مباراة الأهلي وفيتا كلوب في المباراة التي ستجمع الفريقين بالجولة الثالثة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، في التاسعة مساءً باستاد القاهرة.

ويؤمن رجال الافريقية للأمن والحراسة، المباراة من بدايتها حتى نهايتها، مع تأمين طاقم التحكيم، وذلك من خلال دوائر أمنية.

واختتم فريق الأهلي تحضيراته استعدادا لمواجهة فيتا كلوب، وهي المباراة التي يسعى خلالها النسور الحمر للاستفادة من عامل الأرض في تحقيق الفوز وتحسين موقفه في المجموعة.

ويضع موسيماني ومعاونيه الرتوش الأخيرة على خطة مباراة فيتا كلوب، والأسلوب الذي سيتبعه الجهاز الفني من طريقة اللعب وبعض الجمل الفنية التي ينوي تنفيذها مع اللاعبين من أجل تطبيقها في مباراة الغد، باعتبار أن مواجهة اليوم لا تحتمل إلا الفوز.