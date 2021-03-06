استطلاع جديد: 60% من الأمريكيين يوافقون على أداء بايدن بينهم جمهوريون

كتبت رباب فتحى

كشف استطلاع رأي جديد من مركز- NORC لأبحاث الشئون العامة التابع لوكالة الأسوشيتيد برس الأمريكية، أن 60% من الأمريكيين يوافقون على أداء الرئيس الأمريكى، جو بايدن كرئيس حتى الآن ، كما أعرب المزيد عن دعمهم لطريقة تعامله مع جائحة كورونا.

ورغم الاستقطاب السياسي المتوتر في جميع أنحاء البلاد ، يدعم 70 في المائة من الأمريكيين طريقة تعامل الرئيس الديمقراطي مع الاستجابة للفيروس ، بما في ذلك 44 فى المائة من الجمهوريين.

ونظرًا لموافقة مجلس الشيوخ على اتفاق بشأن مشروع قانون إغاثة بايدن يأمل الرئيس الجديد في الحصول على نفس الدعم الانتخابى في مجلس النواب لأنه سيحتاج إلى أغلبية الأصوات لتمرير مشروع القانون.

اضطر أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيون إلى خفض مدفوعات البطالة البالغة 400 دولار في الأسبوع في خطة التحفيز التي قدمها الرئيس الأمريكى، جو بايدن البالغة 1.9 تريليون دولار ، مما قدم تنازلاً رئيسياً لاسترضاء الديمقراطيين المعتدلين الحاسمين في حزبهم كانوا قد هددوا بالانشقاق وعرقلة أول مبادرة تشريعية رئيسية للإدارة الجديدة.

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن مع وصول الحزمة في مجلس الشيوخ المنقسم بالتساوي ، وافق الديموقراطيون البارزون على التخلي عن محاولتهم لزيادة الاستحقاق الحالي البالغ 300 دولار في الأسبوع ، والانصياع لمطالب السناتور جو مانشين والمعتدلين الآخرين الذين أعربوا عن قلقهم من أن الفوائد السخية يمكن أن تمنع الناس من العودة إلى العمل وتعيق التعافي الاقتصادى. وكجزء من الاتفاقية ، اقترحوا جعل جزء كبير من إعانات البطالة للعام الماضي معفاة من الضرائب.