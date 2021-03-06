اختبار جديد للكشف السريع عن ضعف الإدراك والخرف فى 5 دقائق

كتبت هند عادل

طور علماء بجامعة كانازاوا اليابانية اختبارا سريعا جديدا لفحص الضعف الإدراكي المعتدل والخرف في غضون خمس دقائق ما يساعد في سرعة الاكتشاف المبكر للمرض والذى يمثل أهمية بالغة في العلاج كما أن فإن الطرق الفعالة للكشف عن الخرف تمثل أولوية بحثية عالية، وفقا لتقرير لصحيفة neuroscience العلمية.

في دراسة نُشرت فيPLOS ONE ، كشف باحثون من جامعة كانازاوا عن اختبار إدراكي محوسب جديد يُطلق عليه اسم بطارية التقييم المحوسب للإدراك (C-ABC) ، والذي وجدوا أنه فعال في فحص كل من الخرف والضعف الإدراكي المعتدل في 5 دقائق فقط.

كثيرًا ما يتم اختيار الاختبارات المعرفية المحوسبة على الإصدارات الورقية والقلم الرصاص لأنها أكثر دقة ولا تتطلب تدريبًا لإدارتها ومع ذلك ، تستغرق الاختبارات المعرفية المحوسبة للخرف والاختلال المعرفي المعتدل عمومًا من 10 إلى 30 دقيقة حتى تكتمل علاوة على ذلك ، فإن النطاق الواسع للاختبارات الحالية يمكن أن يجعل من الصعب على ممارسي الرعاية الصحية اختيار اختبار مناسب لاكتشاف الخرف أو الاختلال المعرفي المعتدل، يهدف الباحثون في جامعة كانازاوا إلى معالجة هذا من خلال إنشاء اختبار يمكن استخدامه لفحص كلتا الحالتين بدقة وكفاءة.

قال المؤلف الرئيسي المشارك للدراسة Moeko Noguchi-Shinoharaعلى الرغم من أن مرضى الخرف عادةً ما يعانون من الارتباك واضطراب شديد في الذاكرة ، إلا أن المصابين بالاختلال المعرفي المعتدل والأشخاص ذوي الإدراك الطبيعي نادرًا ما يعانون من الاثنين وأردنا تطوير اختبار يمكنه التمييز بين هذه الحالات المعرفية بطريقة فعالة."

للقيام بذلك، جمع الباحثون درجات C-ABC من المشاركين في الفئات العمرية المختلفة (الخمسينيات، الستينيات، وأولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 70-85 عامًا) المصابين بالخرف، والاختلال المعرفي المعتدل، والإدراك الطبيعي ثم أجروا مجموعة من الاختبارات الإحصائية لتحديد ما إذا كان الاختبار يمكن أن يميز الإدراك الطبيعي والخرف.

يوضح ماساهيتو يامادا مؤلف الدراسة: "كانت النتائج مفاجئة لقد وجدنا أن C-ABC يمكن أن يميز الأفراد المصابين بالاختلال المعرفي المعتدلعن الأشخاص ذوي الإدراك الطبيعي باستخدام درجات من العناصر التي لم تستغرق سوى 5 دقائق لإكمالها."