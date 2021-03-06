ونظم المتظاهرون مسيرة خارج مبنى الكونجرس؛ للمطالبة باستقالة رئيس البلاد ماريو عبده بينيتز، وقدم وزير الصحة خوليو مازوليني، الذي تعرض لهجوم من قبل مشرعين ونقابات العاملين في القطاع الصحي، استقالته من منصبه عقب اجتماعه مع رئيس البلاد.

ويزداد وباء فيروس كورونا في بارجواي انتشارا، ويقر المسؤولون بأن الفيروس يشكل تهديدا جسيما، وفي هذا الصدد، قال المتحدث باسم وزارة الصحة في بارجواي هيرنان مارتينيز: "نحن في وضع حرج"، منوها إلى ضرورة تجنب التجمعات؛ حيث إن ذلك "هو السبيل الوحيد الذي يمكن أن ينقذنا من انهيار الرعاية الصحية."



تجدر الإشارة إلى أنه تم تسجيل إجمالي 165 ألفا و811 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في بارجواي حتى يوم أمس، و3 آلاف و278 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس.