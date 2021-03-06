اليوم السابع
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اتحاد البنوك: نتواصل مع الجهات الحكومية لتوفير لقاح كورونا لموظفى الجهاز المصرفى

السبت، 06 مارس 2021 03:07 م
اتحاد البنوك: نتواصل مع الجهات الحكومية لتوفير لقاح كورونا لموظفى الجهاز المصرفى محمد الإتربى رئيس اتحاد بنوك مصر
كتب - أحمد يعقوب

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قال اتحاد بنوك مصر ، إنه تواصل مع الجهات الحكومية، بهدف توفير أكبر قدر من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، لجميع العاملين بالبنوك، وفق برنامج زمني وصحي كفء للسيطرة على الوضع الراهن وتأمين العاملين بالجهاز المصرفي.
 
وأضاف اتحاد بنوك مصر، إن ذلك يأتي في إطار الاهتمام والسعي المتواصل نحو توفير بيئة صحية أمنة لجموع العاملين بالقطاع المصرفي، في ظل المبادرات المطروحة من قبل الأجهزة المعنية بالدولة لاحتواء تداعيات جائحة كورونا من خلال توفير اللقاحات اللازمة للوقاية من الوباء.

اتحاد بنوك مصر

اتحاد البنوك

الجهاز المصرفي

كورونا

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