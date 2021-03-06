إيقاف أعمال بناء وإزالة دور سادس لعقار مخالف بحى غرب المنصورة

الدقهلية شريف الديب

نفذ حى غرب المنصورة، برئاسة المحاسب محمد عبد الباقى رئيس حى غرب، اليوم السبت، حملة على كافة المبانى الكائنة بنطاق الحى لبيان المخالف منها، ومتابعة العقارات المخالفة التى تم اتخاذ إجراءات سابقة بشأنها.

وقاد الحملة كريمة صديق عبد الغفار، نائب رئيس حى غرب المنصورة، ومسئولو الإدارة الهندسية بحى غرب، وقوة من قسم أول المنصورة للتأمين والتمكين من عملية الإزالة.

وتمكنت الحملة من أيقاف الأعمال وإزالة أعمدة الدور السادس العلوى لعقار مخالف بمنطقة مدينة مبارك، وذلك لمخالفة قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 79 وقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحة التنفيذية .

جاء ذلك فى ضوء توجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بشأن التصدى بكل الحسم والحزم لكافة اشكال التعديات حفاظا على حقوق الدولة .