اليوم السابع
Ads
السبت، 06 مارس 2021 06:30 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

إيران تسجل 8212 إصابة جديدة و82 وفاة بفيروس كورونا

السبت، 06 مارس 2021 05:00 م
إيران تسجل 8212 إصابة جديدة و82 وفاة بفيروس كورونا اجراءات مكافحة فيروس كورونا
طهران /أ ش أ/

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبى الإيرانية سیما سادات لاري، اليوم السبت، تسجيل 8 آلاف و212 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و82 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأضافت لارى فى تصریح - نقلته وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية - أن عدد إجمالى الإصابات بفیروس کورونا فى البلاد ارتفع إلى ملیون و681 ألفا و682 شخصا بينهم 3784 شخصا فى وضع حرج، فيما بلغ عدد حالات الوفاة جراء الفيروس 60 ألفا و594 شخصا.

وأشارت لارى إلى أن عدد المتعافین من الفیروس بلغ ملیونا و435 ألفا و357 شخصا حتى اليوم، لافتة إلى أن تلك الإحصائيات تستند إلى إجراء اختبار الكشف عن فيروس كورونا على 11 مليونا و212 ألفا و921 شخصا فى مختلف أنحاء إيران.

 


كورونا

تفشى كورونا

فيروس كورونا

أزمة كورونا حول العالم

علاج كورونا

كوفيد 19

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة