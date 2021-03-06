إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم 3 سيارات بطريق سفاجا - قنا

البحر الأحمر - عماد عرفة

أصيب 6 أشخاص، مساء أمس الجمعة، إثر تصادم 3 سيارات ملاكى ونقل وشرطة، بالكيلو 25 طريق سفاجا - قنا، تم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحادث .

كان ورد بلاغ لغرفة عمليات إسعاف البحر الأحمر يفيد بوقوع حادث تصادم 3 سيارات بالكيلو 25 طريق سفاجا - قنا على الفور تم الدفع بـ10 سيارات إسعاف لموقع الحادث لنقل المصابين للمستشفى الأقرب لموقع الحادث.

وفور وصول سيارات الإسعاف تبين أن الحادث تصادم 3 سيارات ملاكم ونقل وأخرى تابعة للشرطة، وأسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص بإصابات خفيفة رفضوا على إثرها نقلهم للمستشفى وقام رجال الإسعاف بأخذ توقيع منهم برفض نقلهم لمستشفى سفاجا المركزى، وحرر المحضر اللازم بالواقعة وجارى العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات .