إصابة 4 أشخاص فى حادث سقوط سيارة من أعلى تبة جبلية بطريق العين السخنة

السويس - سيد نون

أصيب 4 أشخاص، اليوم السبت، بحادث سقوط سيارة بطريق الجلالة - العين السخنة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى السويس العام، وتلقى اللواء محمد الألفى مدير أمن السويس، إخطارا من قوات تأمين الطرق، يفيد بوقوع حادث سقوط سيارة من أعلى تبة جبلية طريق الجلالة أمام مصنع الرخام .

ووجه الدكتور محمد طنطاوى، مدير مرفق الإسعاف فى السويس، بتوفير 3 سيارات لنقل المصابين إلى مستشفى السويس العام لتلاقى العلاج.

وقال مصدر طبى فى السويس، إن المصاب الأول مجهول الهوية وإصابته اشتباه كسر بالجمجمة ونزيف بالمخ وغيبوبة، وعربى شعبان السيد 21 سنة من سوهاج مصاب بجروح وكدمات وسحجات، ومحمود ناصر أحمد 14 سنة من سوهاج إصابته جروح وكدمات وسحجات، وأحمد جمال يوسف 27 سنة من الجيزة إصابته جروح وكدمات وسحجات.