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إصابة مهندس بجروح قطعية على يد 3 شباب للخلاف على أولوية المرور بالدقهلية

السبت، 06 مارس 2021 05:26 م
إصابة مهندس بجروح قطعية على يد 3 شباب للخلاف على أولوية المرور بالدقهلية اسعاف - أرشيفية
الدقهلية شريف الديب

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أصيب مهندس اتصالات بجرحين قطعيين على يد 3 شباب بمنطقة الحوال في مدينة السنبلاوين، بسبب الخلاف على أولوية المرور.

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ لمركز شرطة السنبلاوين من المدعو "بلال.ع" 25 سنة مهندس اتصالات ومقيم منطقه الحوال دائرة المركز بقيام 3 شباب وجميعهم يقيمون بمنطقة الحوال بندر السنبلاوين بالتعدى عليه بالضرب بآلة حادة مطواة بحوزة الأول وإحداث إصابته بجرحين قطعيين باليد اليسرى وأخرى بالفخذ الأيسر، على إثر حدوث مشادة كلامية بينهما على أولوية المرور بنفق الحوال تطورت إلى مشاجرة تعدوا فيها عليه بالضرب وأحدثوا ما به من إصابات.

وعلى الفور انتقل الرائد عمرو بكر رئيس مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وتمكن من ضبط المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لذات السبب، وبإرشاد الأول تم ضبط الأداة المستخدمة، وتم تحويله إلى مستشفى السنبلاوين العام، وتحرر عن ذلك المحضر 4843 لسنه 2021 جنح مركز السنبلاوين وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


الدقهليه

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مركز السنبلاوين

اصابة مهندس اتصالات

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