اليوم السابع
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إصابة شخص فى انقلاب سيارة ملاكى بالقرب من كمين الوادى باتجاه الطور

السبت، 06 مارس 2021 11:42 ص
إصابة شخص فى انقلاب سيارة ملاكى بالقرب من كمين الوادى باتجاه الطور اسعاف - أرشيفية
جنوب سيناء - فايزة مرسال

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أصيب شخص، اليوم السبت، فى انقلاب سيارة ملاكى بطريق طور سيناء على بعد 3 كيلو من كمين الوادى اتجاه طور سيناء.

تلقى اللواء أحمد الألفى، مدير أمن جنوب سيناء، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بانقلاب سيارة ملاكى على بعد 3 ك من كمين الوادى اتجاه الطور بجنوب سيناء.

وأسفر الحادث عن إصابة صالح إبراهيم محارب 35 سنة من مدينة الطور، باشتباه كسر بالضلوع، واشتباه نزيف داخلى بالبطن وما بعد الارتجاج وجروح وسحجات متفرقة بالجسم .

وقد تم نقل المصاب إلى مستشفى الزهراء بمدينة طور سيناء، لتلقى لعمل اللازم وتلقى العلاج، وحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة.


اخبار مصر

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