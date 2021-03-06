إصابات كورونا تتجاوز حاجز الـ18 ألف في الهند لأول مرة منذ 55 يوما

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سجلت الهند 18 ألفا و327 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين في البلاد إلى 11 مليونا و192 ألفا و88 شخصا.



وذكرت وزارة الصحة الهندية- وفق ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية اليوم السبت- أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 109 وفيات جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 157 ألفا و656 شخصا.



وأفادت بأن 14 ألفا و234 شخصا تماثلوا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المتعافين 10 ملايين و854 ألفا و128 شخصا.

ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة في الهند حاليا 180 ألفا و304 أشخاص.