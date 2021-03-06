اليوم السابع
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السبت، 06 مارس 2021 11:00 م
خالد صلاح
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أوكرانيا تسجل أكثر من 9 آلاف إصابة جديدة و156 وفاة بكورونا

السبت، 06 مارس 2021 10:10 م
أوكرانيا تسجل أكثر من 9 آلاف إصابة جديدة و156 وفاة بكورونا اجراءات مكافحة فيروس كورونا
كييف /أ ش أ/

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أعلن وزير الصحة الأوكرانى مكسيم ستيبانوف، اليوم السبت، تسجيل 9 آلاف و144 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" فى البلاد خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل إجمالى الإصابات إلى مليون و394 ألفا و61 حالة.

وكتب ستيبانوف فى صفحته على "فيسبوك"، -وفق ما نقلته صحيفة كييف بوست الأوكرانية- أنه خلال الـ24 ساعة الماضية، انتقل 3 آلاف و309 مصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم وتوفى 156 حالة جراء الإصابة بالفيروس التاجى فيما تماثل للشفاء 3 آلاف و351 شخصا.

وفى الإجمالي، وصل عدد المتعافين من المرض فى أوكرانيا إلى مليون و194 ألفا و373 شخصا، بينما بلغت حصيلة الوفيات المرتبطة به حتى الآن 26 ألفا و919 حالة وفاة.

وسجلت العاصمة "كييف" أكبر عدد من الحالات المؤكدة حديثا خلال الـ24 ساعة الماضية تليها مدينة فينيتسا و زاكارباتيا ثم إيفانو فرانكيفسك وجيتومير.

 


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