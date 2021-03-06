أمين عام جمعية مستثمرى البحر الأحمر: الحجوزات السياحية لـ"شم النسيم" مبشرة

كتبت ميرفت رشاد

قال تامر نبيل، أمين عام جمعية مستثمرى البحر الأحمر ، إن الحجوزات السياحية لموسم أعياد الربيع "شم النسيم" مبشرة للغاية وتشهد تحسنا ملحوظا، مقارنة بنفس الفترة من عام 2020، بسبب جائحة كورونا وفرض القيود على السفر والسياحة عالميا.

وأضاف، أمين عام جمعية مستثمرى البحر الأحمر، فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع"، أن السوق الأوكرانى مازال يتصدر الأسواق المصدرة للسياحة لمدينة الغردقة، يليه السوق البولندى والتشيكى وعدد من الأسواق الأخرى، مشيرا إلى أن ليتوانيا استأنفت أولى رحلاتها للغردقة أول أمس.