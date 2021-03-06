اليوم السابع
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أمين عام جمعية مستثمرى البحر الأحمر: الحجوزات السياحية لـ"شم النسيم" مبشرة

السبت، 06 مارس 2021 10:00 م
أمين عام جمعية مستثمرى البحر الأحمر: الحجوزات السياحية لـ"شم النسيم" مبشرة تامر نبيل أمين عام جمعية مستثمرى البحر الأحمر
كتبت ميرفت رشاد

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قال تامر نبيل، أمين عام جمعية مستثمرى البحر الأحمر، إن الحجوزات السياحية لموسم أعياد الربيع "شم النسيم" مبشرة للغاية وتشهد تحسنا ملحوظا، مقارنة بنفس الفترة من عام 2020، بسبب جائحة كورونا وفرض القيود على السفر والسياحة عالميا.
 
وأضاف، أمين عام جمعية مستثمرى البحر الأحمر، فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع"، أن السوق الأوكرانى مازال يتصدر الأسواق المصدرة للسياحة لمدينة الغردقة، يليه السوق البولندى والتشيكى وعدد من الأسواق الأخرى، مشيرا إلى أن ليتوانيا استأنفت أولى رحلاتها للغردقة أول أمس.
 
وكشف " تامر نبيل" عن بدء عودة الحجوزات السياحية الوافدة من السوق الألمانى، تزامنا مع قرب إنهاء حالة الإغلاق التى فرضتها الحكومة الفيدرالية للحد من انتشار فيروس كورونا، متوقعا أن ترتفع الحجوزات اعتبارا من أبريل المقبل، موضحا أن إعلان الحكومة المصرية ببدء حملة التطعيم للمواطنين سيكون له مردود إيجابى فى استعادة الحركة السياحية، عقب تخفيف القيود المفروض على حركة الطيران عالميا. 
 

السياحة

مستثمرى البحر الاحمر

شم النسيم

المانيا

أعياد الربيع

فيروس كورونا

السفر

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