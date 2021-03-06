اليوم السابع
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أمن المنافذ يضبط 4 قضايا هجرة غير شرعية وتزوير خلال 24 ساعة

السبت، 06 مارس 2021 11:05 ص
أمن المنافذ يضبط 4 قضايا هجرة غير شرعية وتزوير خلال 24 ساعة اللواء محمود توفيق ـ وزير الداخلية
كتب ـ محمود عبد الراضى

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نجحت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة، في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

وتمكنت الجهود فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية من ضبط (5) قضايا أبرزها (بضائع أجنبية الصنع – أقراص)، وفى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد تم ضبط (2) قضية، وفى مجال مكافحة جرائم المواد والأقراص المخدرة تم ضبط (5) قضايا، وفى مجال الأمن العام تم ضبط عدد (23) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح).

وتمكنت الجهود فى مجال ضبط المخالفات المرورية من ضبط عدد (1405) مخالفات مرورية متنوعة، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ عدد (169) حكما قضائيا متنوعا، وفى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات تم ضبط (4) قضايا.

 


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