اعتباراً من اليوم السبت، سيتم بيع مستلزمات فحوص فيروس كورونا المستجد ذاتياً على نطاق واسع في متاجر التجزئة بألمانيا، حيث سيصبح بإمكان أي مواطن في ألمانيا شراء هذه الفحوص وإجراء اختبار الكشف عن كورونا لنفسه بنفسه في بيته.

وذكرت شركتان أن مستلزمات الاختبار الذاتي ستباع بصورة مباشرة كسلع ترويجية عند خزينة المحل، كما أضافت سلسلة متاجر أخرى أن لديها خططاً لعمل الشيء ذاته.

وتسعى سلاسل الصيدليات إلى البدء يوم الثلاثاء المقبل في بيع مستلزمات الفحوص الذاتية، فيما قالت سلسلة متاجر إنها ستبيع عبوة واحدة لكل عميل، وتكلف العبوة 25 يورو، وتضم خمسة فحوص.

وقال مدير إحدى المحلات: "يمكنني أن أؤكد لكم أننا سنبيع هذا بسعر التكلفة وأننا لن نكسب منه شيئاً تقريباً".