أخبار الاقتصاد المصرى: خط العلمين الجديدة يمد المنطقة الصناعية والتجمعات السكنية بالغاز

كتب عبد الحليم سالم

تنوعت اليوم السبت 6-3-2021 ، اخبار الاقتصاد المصرى ومن أبرزها تنفيذ مشروع خط غاز مدينة العلمين الجديدة الجارى إنشاؤه بطول 120 كم وقطر 32 بوصة ممتداً من منطقة العامرية بالإسكندرية حتى مدينة العلمين الجديدة تعرف على التفاصيل.

الحكومة: خط العلمين الجديدة سيمد المنطقة الصناعية والتجمعات السكنية بالغاز

قالت الحكومة ، إن أعمال تنفيذ مشروع خط غاز مدينة العلمين الجديدة الجارى إنشاؤه بطول 120 كم وقطر 32 بوصة ممتداً من منطقة العامرية بالإسكندرية حتى مدينة العلمين الجديدة بتكلفة 2 مليار جنيه، يأتى ضمن خطة الحكومة فى التوسع بمشروعات الشبكة القومية للغاز الطبيعى لمواكبة خطط الدولة الطموح فى التنمية الاقتصادية والعمرانية وتوفير الطاقة النظيفة لها ، وتنفيذاً لخطة امداد المدن الجديدة بالغاز الطبيعى ، ومنها مدينة العلمين الجديدة كواحدة من أهم المناطق التي تشملها خطط الدولة للتنمية المستدامة .

وأوضحت، أن الخط الجديد الجارى إنشاؤه سيعمل على إمداد مدينة العلمين الجديدة بالغاز الطبيعى سواء المنطقة الصناعية أو التجمعات السكنية والسياحية بالمدينة وكذلك مجمع البتروكيماويات المخطط تنفيذه خلال الفترة القادمة ، ويشمل المشروع تفريعات لخط غاز برج العرب الجديد الجاري تنفيذه بطول 10 كم وبقطر 24 بوصة والذي سيلبى احتياجات مشروع توسعات مصفاة تكرير ميدور ومحطة الكهرباء بالمشروع علاوة على المساهمة فى تأمين شبكة الغاز الطبيعى بالأسكندرية ، كما يشمل انشاء محطتي تخفيض ضغط الغاز ببرج العرب وميدور ، وتقوم شركتا جاسكو المسئولة عن ادارة وتشغيل خطوط الشبكة القومية للغاز الطبيعى وشركة بتروجت بالتعاون في تنفيذ مشروع خطى العلمين و برج العرب

الضرائب: المصلحة تقوم بكل الإجراءات لإنجاح موسم الإقرارات الضريبية الحالي

صرح رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة تقوم بكل الإجراءات لإنجاح موسم الإقرارات الضريبية الحالى، خاصة مع صدور قرار الحكومة رقم ( 296) لسنة 2020 بإلزام الممول من الأشخاص الطبيعيين بتقديم إقراره الضريبى إلكترونيًا، لافتًا إلى أنه بصدور هذا القرار تكون قد اكتملت منظومة الإقرارات الضريبية الإلكترونية، حيث إن كافة الإقرارات الضريبية التي يتم تقديمها لمصلحة الضرائب المصرية سواء كانت (أشخاص اعتباريين أوأشخاص طبيعيين) تتم إلكترونياً، مما يضع مصلحة الضرائب المصرية فى مصاف مصالح الضرائب بالدول المتقدمة.

وقال رئيس مصلحة الضرائب المصرية إن المصلحة حريصة على التيسير على الممولين وتقديم كافة سبل الدعم المجانى لهم، وتذليل جميع العقبات أمام تقديمهم للإقرار الضريبى إلكترونيًا، وذلك من خلال تواجد فرق للدعم الفنى، بمأموريات المصلحة على مستوى الجمهورية، ويبلغ عددها (227 ) مأمورية، لتيسير تقديم الإقرار إلكترونيًا والرد على كافة الاستفسارات، وحل جميع المشكلات التى تطرأ أثناء تقديم الإقرار إلكترونيًا، وخاصة أن هذا الموسم يشهد إلزام الممولين من الأشخاص الطبيعيين تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا.

الرقابة المالية: آلية جديد لتسجيل العقارات لزيادة التمويل لـ 20 مليار جنيه

كشف الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، استهداف استراتيجية هيئة الرقابة المالية تهيئة البنية التشريعية لإنشاء بورصة ومقاصة لتداول وتسوية العقود الآجلة، وذلك من خلال تعديلات على قانون الإيداع والقيد المركزى، وكذلك اللوائح التنفيذية وضوابط مجلس الإدارة فى هذا الصدد، كما تستهدف الهيئة من خلال استراتيجيتها الوصول برأس المال السوقي لبورصة الأوراق المالية إلى مستهدفات وفقًا لمدى توسيع الدولة لبرنامج طروحاتها في البورصة المصرية، بالإضافة إلى رفع قيمة محفظة التمويل العقاري إلى 20 مليار جنيه بحلول 2022، من خلال وضع آلية جديد تسمح بتسجيل العقارات لأغراض التمويل العقارى.

أضاف "عمران"، كما تستهدف الاستراتيجية زيادة محفظة التأجير التمويلى إلى 60 مليار جنيه بحلول عام 2022، ورفع قيمة محفظة التخصيم إلى 20 مليار جنيه، وكذلك العمل على زيادة محفظة التمويل متناهي الصغر إلى 25 مليار جنيه بحلول عام 2022، وكذلك أعداد المستفيدين إلى 4 ملايين مستفيد، بالإضافة إلى استهداف زيادة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي من خلال مضاعفة حجم الأقساط السنوية إلى 50 مليار جنيه بحلول عام 2022.

افتتاح مكتبى بريد بعد تطويرهما لتقديم الخدمات المجتمعية والمالية المتكاملة

افتتح مسؤول حكومي واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ يرافقهما الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد مكتب بريد كفر الشيخ الرئيسى، ومكتب بريد الزواوى وذلك بعد تطويرهما وتزويدها بأحدث الأنظمة والحلول التكنولوحية لتقديم حزمة من الخدمات المالية والبريدية والمجتمعية المتكاملة للمواطنين.

يأتى هذا الافتتاح فى إطار خطة تطوير البريد الذى يعد احد الركائز الأساسية لاستراتيجية مصر الرقمية والتى يتم تنفيذها من أجل توفير خدمات رقمية متميزة للمواطنين؛ كما أن خطة البريد المصرى تشمل عدة محاور وهى تطوير المكاتب من حيث الشكل والمضمون لتقديم أنماط جديدة من الخدمات لتشمل الخدمات المالية والبريدية وخدمات مصر الرقمية، حيث تم تطوير 1600 مكتب ومن المقرر تطوير 1500 مكتب بريد أخرى خلال هذا العام للوصول إلى 3100 مكتب بريد مطور مع نهاية العام الحالى، كما تتضمن خطة التطوير التوسع فى شبكة مكاتب البريد فى كافة انحاء الجمهورية؛ وذلك إلى جانب بناء قدرات العاملين على النحو الذى يؤهلهم لتقديم هذه الخدمات بكفاءة عالية.

وزيرة التعاون الدولي: نسعى لتوطيد علاقات التعاون الاقتصادي مع شركاء التنمية

أطلقت وزارة التعاون الدولي، خلال الأسبوع الماضي، حملة «المبتكرون لمستقبل أفضل» التي تستهدف الترويج لمشاركة القطاع الخاص في تعزيز الجهود التنموية والدفع نحو مستقبل مستدام، كما دشنت «محفز سد الفجوة بين الجنسين»، لتصبح مصر أول دولة بقارة أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تطلق المنصة التشاركية بين القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة؛ وفي سياق آخر، وقعت وزارة التعاون الدولي مع بنك التنمية الأفريقي تمويلا بقيمة 109 ملايين يورو لإمداد ريف الأقصر بخدمات الصرف الصحي، والتقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بالسفير السويسري لبحث التعاون الثنائي بين البلدين.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، سعي الوزارة لتوطيد علاقات التعاون الاقتصادي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، التي تعمل على دفع الشراكات الدولية نحو دعم أجندة التنمية الوطنية، التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، مشيرة إلى دور الوزارة للتنسيق وتعزيز الشراكات بين الوزارات والجهات الحكومية شركاء التنمية.