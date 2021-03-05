5 مشروبات صحية للحفاظ على صحة الكلى.. منها عصير الليمون وماء جوز الهند

كتبت مروة هريدى

من المهم جدًا الحفاظ على صحة الكلى فهى من أكثر الأعضاء الحيوية فى جسم الإنسان، وهى المسئولة عن وظائف مثل طرد الفضلات من الجسم، ويمكن أن تتأثر الكليتين بالعديد من المشاكل الصحية مثل الإصابة بأمراض السكر من النوع 2 ومشاكل فى القلب التى تؤدى إلى إجهاد الكلى وعدم القيام بعملها بكفاءة، ويمكن أن يلعب النظام الغذائى دورًا مهمًا فى الحفاظ على صحة الكلى، من خلال إضافة المشروبات الصحية التى تعمل على تنظيف الكليتين وتطهيرها على وجه السرعة.

وفقًا لشبكة "تايمز نيوز" الهندية، فإن هناك 5 عصائر صحية ومفيدة تعمل على تنظيف وتطهير الكلى:

1- عصير الشمندر

يشتهر الشمندر بلونه الأحمر الغنى بالعديد من الفوائد الصحية، منها تطهير الجسم خاصة الكلى، حيث إن جذر الشمندر غنية بمضادات الأكسدة المختلفة التى تساعد فى الحفاظ على الكلى فعالة وصحية.

2- عصير الليمون

يُعرف عصير الليمون بمحتواه العالى من فيتامين سى، وهو عنصر غذائى معروف بالمساعدة فى تقليل مخاطر الإصابة بالأمراض والاضطرابات، حيث يساعد فيتامين سى الموجود فى الليمون على إزالة السموم من الكلى والعمل بشكل أفضل.

3- عصير الزنجبيل

يشتهر الزنجبيل بالعديد من الفوائد الصحية، مثل تهدئة أعراض نزلات البرد وتخفيف السعال والمساعدة فى الهضم وفقدان الوزن، كما أن عصير الزنجبيل غنى بمضادات الأكسدة الذى يساعد على تحسين وظائف الكلى.

4- ماء جوز الهند

يساعد جوز الهند فى تعزيز صحة الجلد والشعر وغيرها من الفوائد الصحية، إلا أن ماء جوز الهند يعتبر مشروبًا رائعًا للتقليل من مخاطر الإصابة بأمراض الكلى لأنه غنى بالعديد من الفيتامينات، ولكن عليك استهلاك ماء جوز الهند وليس الفاكهة نفسها لأنها قد تضر بصحة الكلى نظرًا لاحتوائها على نسبة عالية من الصوديوم أو الملح.

5- خل التفاح

معروف بقدرته على الحد من مشاكل حب الشباب ويساعد أيضًا فى إنقاص الوزن وتعزيز عمل وظائف الكلى عن طريق إزالة السموم من الجسم وتقليل نشاط الجذور الحرة.