4 تغييرات تحدث للجلد إذا أصبت بفيروس كورونا.. منها تورم الأصابع

كتبت فاطمة خليل

منذ تفشي فيروس كورونا الجديد، زادت قائمة أعراض فيروس كورونا وتوسعت مع الطفرات الجديدة والآثار طويلة المدى للفيروس، وأصبح من المهم للغاية اكتشاف العلامات المبكرة وغير العادية لكورونا، مع ذلك، فقد ادعت الأبحاث أن هناك طريقة أخرى لتحديد موقع فيروس كوروناـ وفقًا لدراسة حديثة في المملكة المتحدة، يمكن أن تحدث 4 أنواع من التغيرات الجلدية إذا كنت مصابًا بكورونا.

بحسب موقع "تايمز أوف إنديا" ووفقًا لتقارير الخدمات الصحية الوطنية في المملكة المتحدة، يعد السعال ودرجة الحرارة المرتفعة وفقدان حاسة الشم والذوق من أكثر العلامات شيوعًا لكورونا، ومع ذلك ، وجدت دراسة حديثة أن 17٪ من مرضى كورونا عانوا من طفح جلدي كأول أعراضهم، ومع ذلك فإن البحث حدد 4أنواع من مشاكل الجلد المرتبطة بكورونا.

4 تغييرات تحدث للجلد عند الإصابة بكورونا



الشرى أو الأرتيكاريا



الشرى أو الأرتيكاريا عبارة عن طفح جلدي يسبب الحكة وعادة ما يكون أحمر أو وردي، وفي معظم الحالات، يحدث الشرى بسبب تفاعلات الحساسية ولكن وفقًا لدراسة شملت 4 مستشفيات في الصين وإيطاليا ، اشتكى 26٪ من مرضى كورونا من تطور الأرتيكاريا.

تورم الأصابع والتهابها



أيضا سجلت عدة مستشفيات حالات لتورم الأصابع والتهاب مؤلم للأوعية الدموية الصغيرة في الجلد، وقد تم الإبلاغ عن تورم الأصابع بشكل شائع لدى المراهقين والشباب الذين لا يعانون من أعراض كورونا أو تظهر عليهم أعراض خفيفة فقط، كما تشير الأبحاث إلى أن 60 % من مرضى كورونا يعانون من هذه المشكلة الجلدية.

طفح بقعي بالجلد

في دراسة أجريت في إسبانيا ، من بين 375 مريضًا ، كان 47 ٪ من المرضى الذين يعانون من تغيرات جلدية مرتبطة بكورونا يعانون من طفح جلدي حطاطي وهو شكل من أشكال الطفح الجلدي التي تتميز بمناطقها المسطحة والمرتفعة من الجلد المشوه.

قرح جلدية

تسمى منطقة الجلد المغطاة بفقاعة مرتفعة مملوءة بالسوائل قرحة جلدية، وهى واحدة من أقل الأمراض الجلدية شيوعًا الموجودة في مرضى كورونا ، أبلغ 9 ٪ من مرضى كوفيد 19 المشاركين في دراسة إسبانية عن أعراض مثل هذه المشاكل الجلدية.