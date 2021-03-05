30 يونيو.. أخر موعد لتلقى طلبات حائزى الأراضى بمدينة الشروق لتقنين أوضاعهم

كتب أحمد حسن

أكد المهندس محمد أنور هلال، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، أن 30 يونيو المقبل، آخر موعد لتلقى طلبات حائزى الأراضى فى نطاق القرار الجمهورى رقم (636) لسنة 2017، والخاص بتعديل كردون مدينة الشروق، لتحديد رغبتهم فى كيفية تحصيل مستحقات الدولة، سواء كانت عينية أو نقدية، وتقديم سند الملكية أو سند التواجد.

وأضاف أنه يتم تقديم الطلبات بمقر جهاز مدينة الشروق، ويتم استقبال 30 طلبا بحد أقصى فى اليوم، وبأسبقية الحضور، وذلك فى إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ومنع تزاحم وتكدس المواطنين.

وأوضح المهندس محمد أنور هلال، أنه يجب أن يتضمن الطلب تسلسلاً كاملا للملكية، وكذا عمل الإرشاد المساحي على الطبيعة لقطعة الأرض، وذلك طبقا للنموذج المُعد بجهاز المدينة، تمهيداً للعرض على اللجان المختصة، واستكمال الإجراءات، وذلك حرصا من الهيئة على مصالح المواطنين، وحمايتهم من الوقوع فى مشاكل قانونية أو معاملات غير سليمة.

وتجدر الإشارة إلى أنه سبق صدور القرار الجمهورى رقم (636) لسنة 2017، والخاص بتعديل كردون مدينة الشروق ليصبح إجمالي المساحة (52992 فداناً)، وكذا صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2422) لسنة 2019، بشأن آليات التعامل مع المواطنين المتواجدين على الأرض محل القرار الجمهورى.