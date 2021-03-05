وكيل تعليم الغربية يطلب من الإدارات حصر عمال المدارس لإرسالها للتنظيم والإدارة

الغربية – عادل ضرة

أصدر المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية، منشورا لمديرى الإدارات التعليمية العشر بإعداد كشوف عاجلة تضم أسماء وبيانات كاملة، بأسماء العمال المتعاقدين بالمدارس وغير المثبتين المطلوب تثبيتهم على باب أول أجور، لإرسال الكشوف للتنظيم والإدارة، لإتخاذ اللازم بشأن تثبيت وتعيين العمال.

وطالب وكيل الوزارة مديرى الإدارات فى المنشور بأن يتضمن الكشف الخاص بكل إدارة اسم العامل رباعى والرقم القومى والمؤهل الدراسى وتاريخه وتاريخ بداية التعاقد وتاريخ اخر تعاقد ونوع التعاقد وطبيعته ونظامه وطبيعة الصرف، على أن يتم مراعاه الدقة والتأكد من صحة البيانات والمستندات وفى حالة وجود تزوير يتم الإحالة للنيابة الإدارية أو العامة وتقع المسئولية على الإدارة التعليمية باعتبارها مصدرة تلك البيانات.

وشدد وكيل الوزارة على مديرى الإدارات، على أن يتم الإرسال الكشوف معتمدة ومختومة، ومرفق معها أسطوانة إكسل على أن تكون الكشوف مرتبة أبجديا، مع موافاة المديرية بالعقود لكل متعاقد معتمدة ومختومة، بالإضافة لصورة الرقم القومي، بموعد أقصاه الأحد المقبل.