وفد من قساوسة أسوان يقدمون واجب العزاء فى الراحل الفريق كمال عامر

كتب عبد اللطيف صبح

أدى وفد من قساوسة وكهنة كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس بمحافظة أسوان، واجب العزاء في الراحل الفريق كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب.

وشارك عدد كبير من النواب والمسئولين فى عزاء الفريق كمال عامر، بمسجد المشير طنطاوى، وكان فى مقدمة الحضور المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

وتوفى رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أمس الخميس، إثر إصابته بفيروس كورونا.