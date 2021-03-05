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وسائل إعلام: ضحايا بحادث أمنى فى ويلز البريطانية.. وتقارير: حادث طعن

الجمعة، 05 مارس 2021 04:59 م
وسائل إعلام: ضحايا بحادث أمنى فى ويلز البريطانية.. وتقارير: حادث طعن الشرطة البريطانية - أرشيفية
كتب عبد الوهاب الجندى

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قالت تقارير إعلامية نشرتها "العربية نت" نقلا عن وسائل إعلام بريطانية، إن هناك تقارير عن حادث طعن في ويلز البريطانية. 

قالت وسائل إعلام، إن شرطة ويلز البريطانية، تتعامل مع حادث أمنى خطير أوقع ضحايا فى منطقة تريورشى.

وقالت العربية نت: "شرطة ويلز تغلق شارع باغلان في منطقة تريورشي بعد حادث أوقع ضحايا".

وقالت الشرطة على صفحتها بموقع تويتر: الحدث وقع في شارع باغلان وأسفر عن ضحايا، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث على الفور".

وطالبت الشرطة الأهالي بعدم نشر أي تكهنات حول الحادث قائلة: "سننشر مزيدًا من المعلومات عندما يكون ذلك مناسبًا  فنحن نقدر دعمك شكرا لكم".

سيارات الشرطة
سيارات الشرطة

 

سيارة الإسعاف
سيارة الإسعاف

 

محيط الحادث
محيط الحادث

 


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