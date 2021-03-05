اليوم السابع
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خالد صلاح
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وزير خارجية العراق: شعبنا بمختلف مكوناته يتطلع لزيارة البابا فرانسيس التاريخية

الجمعة، 05 مارس 2021 03:00 ص
وزير خارجية العراق: شعبنا بمختلف مكوناته يتطلع لزيارة البابا فرانسيس التاريخية فؤاد حسين وزير الخارجية العراقى
بغداد أ ش أ

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 أكد وزير الخارجية العراقى فؤاد حسين، أن الشعب العراقى بمكوناته المختلفة يتطلع لزيارة البابا فرانسيس واصافا الزيارة بالتاريخية .

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن وزير الخارجية قوله، إن زيارة البابا إلى العراق تعد الأولى بعد انتشار جائحة كورونا، مشيرا إلى أن هذه الزيارة تحمل رسالة سلام وتسامح ونبذ العنف.

وكشف فؤاد عن أن اللجنة المنظمة لزيارة البابا اكملت استعدادها بشكل كامل، وأن مئات الصحفيين الاجانب سيقومون بتغطية الزيارة بالإضافة الى عشرات القنوات الاعلامية العراقية والعربية والأجنبية.

 


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البابا فرانسيس

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