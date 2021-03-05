وزير الثقافة تشهد عرض "جنة هنا" على مسرح قصر ثقافة بورسعيد.. صور

بورسعيد - محمد عزام

شهدت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة، عرض "جنة هنا" على مسرح قصر ثقافة بورسعيد.

ويأتى العرض من إنتاج فرقة مسرح "الغد" بالبيت الفنى للمسرح، ومن بطولة عبير الطوخى، وهالة سرور، بالاشتراك مع الفنان القدير محمد دياب، وأشعار مسعود شومان، وموسيقى وألحان أحمد الناصر، وتصميم تعبير حركى حسن شحاتة، وديكور وأزياء مى زهدي، ومن تأليف صفاء البيلي، وإخراج محمد صابر.

وأطلقت وزيرة الثقافة، مساء أمس الخميس، فعاليات الاحتفال باختيار بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية، والتى تستمر طوال العام الحالى 2021، وذلك بالمركز الثقافي، وتضمنت عروض لفرقتى بورسعيد للأطفال والفنون الشعبية، أعقبها افتتاح معرض صور ووثائق عن تاريخ بورسعيد، ثم تكريم 7 شخصيات من أبناء المحافظة ورموزها، بينما تضمن الاحتفال الفنى فقرات غنائية لنجمى الطرب بدار الأوبرا: ياسر سليمان، ورحاب مطاوع، ثم قدم الفنان هانى شاكر مجموعة من أشهر أغانيه.



استعراض مسرحية بقصر الثقافة



الوزيرة والمحافظ في قصر ثقافة بورسعيد



جانب اخر من المسرحية



جانب من المسرحية