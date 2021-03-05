وزير الأوقاف: أبناء قنا دمروا أسطولا بحريا بأدوات محلية وكانوا أكثر إيمانا

قنا صابر سعيد

أدى الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، صلاة الجمعة من داخل مسجد سيدى عبد الرحيم القنائى بمدينة قنا، بحضور اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، والدكتور حازم عمرو نائب محافظ قنا، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بمحافظة، وذلك فى إطار احتفال قنا بعيدها القومي.

قال الدكتور مختار جمعة، إن المحتل أراد أن يحتل جزء من بلادهم فكانوا رجالا عند مستوى وحسن ظن بلدهم بهم، ووقفوا شامخين، لم يكونوا أكثر عدة ولا عددا ولا سلاحا، وخاضوا المعركة بأدواتهم المحلية البسيطة.

وأشار مختار، إلى أن أبناء البارود بقفط دمروا أسطولا بحريا كاملا بدون عدة ولا سلاحا، ولكنهم كانوا أكثر إيمانا بالله، وفى مصر تجد فى كل مكان ملحمة شامخة، تشهد بعظمة هذا الشعب وثقته بالله.

وكان قد شهد وزير الأوقاف خطبة الجمعة التى تحدث خلالها عن رحلة الإسراء والمعراج وفضل تلك الأيام، وهنأ أبناء محافظة قنا بعيد قنا القومى الذى سجل فيه أبناء قنا بطولة خالدة.

والتقى الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، بقيادات الدعوة فى مديرية الأوقاف بقنا، بديوان عام المحافظة.



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مسجد سيدى عبد الرحيم القنائي