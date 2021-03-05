وزيرة الثقافة: تفعيل كشك الموسيقى فى حديقة فريال ببورسعيد.. صور

بورسعيد - محمد عزام

قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، اليوم الجمعة، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إنه سيتم تفعيل كشك الموسيقى داخل حديقة فريال التاريخية بنطاق حى الشرق - أحد أعرق أحياء محافظة بورسعيد. جاء ذلك على هامش فعاليات بورسعيد عاصمة الثقافة.

وأشادت وزير الثقافة، بالمستوى الجمالى الذى ظهرت عليه الحديقة التى كان موقعها شاهداً على افتتاح قناة السويس القديمة.

وتفقدت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، حديقة فريال بحى الشرق فى بورسعيد التى شهدت حفل افتتاح قناة السويس القديمة، وذلك فى ثانى أيام زيارتها للمحافظة، بحضور الفنان هانى شاكر، نقيب المهن الموسيقية.

وأشادت الوزيرة والفنان هانى شاكر بمحتويات الحديقة التى شهدت الحديقة عام 1869 الحفل المهيب لافتتاح قناة السويس القديمة، وما تضمنته عملية تطوير الحديقة من 3 منصات للاحتفال تمثل 3 منصات خضراء جرى انشائها لحفل افتتاح القناة خصصت الكبرى وقتها للملوك والأمراء، والثانية لرجال الدين الإسلامى ومنهم الشيخ مصطفى العروسى والشيخ إبراهيم السقا، وخصصت الثالثة لرجال الدين المسيحي.

كما تضمنت أعمال التطوير مساحات خضراء وزهور ونباتات وأشجار بأشكال جمالية، وطاحونة حمراء تكون مركزًا لكاميرات المراقبة، فضلا عن كوبرى خشبى وعدد من الجداريات التى تحكى مقتطفات من تاريخ بورسعيد، بالإضافة إلى مسرح، ومسجد على الطراز الأندلسي، وأماكن جلوس خاصة لكبار السن، وأعمدة ديكورية.



وزيرة الثقافة فى حديقة فريال التاريخية